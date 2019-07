Soul Pure Wireless Plus и его функции

Модель будет доступна в четырёх цветовых решениях: серебристом, голубом, розовом и чёрном.У Soul Pure Wireless Plus есть встроенная гарнитура, совместимая с iOS и Android-устройствами. Наушники соответствуют стандарту влагозащиты IPX5.Производитель обещает до 10 часов автономной работы за счёт поддержки энергоэффективного стандарта Bluetooth 5.0. Также в Pure Wireless Plus реализована технология быстрой зарядки.Эргономика Pure Wireless Plus позволяет с удовольствием пользоваться наушниками каждый день. На чашках каждого наушника предусмотрено магнитное крепление, благодаря чему их можно фиксировать их на шее, когда вы не слушаете музыку. Модель получила восьми миллиметровые драйверы с неодимовыми магнитами, которые дают сбалансированный звук на всём частотном диапазоне. А встроенный аккумулятор обеспечивает до 10 часов прослушивания музыки. О стоимости новинки пока неизвестно.