Sound BlasterX Katana второй год получает награду от European Hardware Association

Creative Technology Ltd сообщает, что жюри конкурса European Hardware Award второй год подряд присуждает Creative Sound BlasterX Katana звание лучшей аудиосистемы на Computex в Тайбэе. Европейская Ассоциация Оборудования включает в себя 9 крупнейших европейских СМИ с общей аудиторией в 22 миллиона человек. Награды ЕАО вручаются на таких мероприятиях, как Computex и DISTREE и распространяются на лучшие продукты, доступные к покупке на рынке Европы.

О Sound BlasterX Katana

Sound BlasterX Katana – это первая в мире подмониторная аудиосистема, оборудованная мощным многоядерным DSP от Creative, являющаяся к тому же и звуковой картой/ЦАПом класса high-end. Её конструкция с тремя усилителями и 5 динамиками сочетает в себе 2 драйвера средних частот, 2 твитера и сабвуфер, и всё это управляется DSP для точного воспроизведения звука во всём диапазоне. А BlasterX Acoustic Engine и декодер Dolby Digital 5.1 обеспечивают полнейшее погружение в кино или игруs. Корпус аудиосистемы сделан из шлифованного алюминия украшен программируемой подсветкой Aurora Reactive на 16.8 миллионов цветов.