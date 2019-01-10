Современный смартфон Honor 8A

Компания Honor выпустила смартфон с новым дизайном. Смартфон бюджетный, то основная камера у него всего одна — зато с разрешением 13 Мп и светосильной оптикой с диафрагмой f/1.8. Спереди расположилась 8-мегапиксельная камера с апертурой f/2.0 для селфи и видеозвонков.Honor 8A выполнен в соответствии с последними трендами и небольшим каплевидным вырезом в дисплее под фронтальную камеру. Смартфон оснастили большим 6,1-дюймовым экраном с соотношением сторон 19,5:9. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Helio P35 с максимальной частотой 2,3 ГГц. На выбор доступны версии с 32 и 64 ГБ встроенной памяти. Комбинированный слот позволяет использовать одновременно две «симки» и карту памяти microSD.Стоимость смартфона составит 145 долларов.