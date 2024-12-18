SpaceX запустила спутниковую связь для смартфонов

В 2022 году компании T-Mobile и SpaceX объявили о партнёрстве для создания спутниковой связи, доступной напрямую для обычных мобильных устройств, то есть смартфонов, которые носит каждый современный человек в кармане. Запуск этого сервиса наконец-то состоялся, но пока что в бета-версии. Данная система использует спутники Starlink (сейчас на орбите находится более 300 таких спутников, а вскоре их станет ещё больше) — они работают как обычные сотовые вышки, поэтому вашему смартфону не потребуется дополнительное аппаратное оборудование. Правда, стоит отметить, что на данный момент Starlink поддерживает только текстовые сообщения — без необходимости установки каких-либо приложений пользователь может отправлять сообщения по всей планете.

В будущем планируется добавить возможность голосовых звонков и передачи данных и в отличие от стандартных сотовых вышек, спутники способны обеспечивать связь на огромной территории, где просто нет покрытия сотовой связи. Во многом это можно назвать настоящим прорывом, потому что ещё лет пять и технология будет доступна всем желающим независимо от места жительства и географического расположения. Достаточно будет достать смартфон, оплатить услугу и пользоваться адекватной связью без каких-либо проблем. Вопрос, конечно, в стоимости данного тарифного плана, потому что спутниковая связь обычно очень дорогая, но пока что информации об этом никакой нет. Будем надеяться, что технологию будут развивать.
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