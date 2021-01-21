Спецификации, цены и цветовые варианты Nokia 1.4

Компания HMD Global представит новые телефоны в разных ценовых категориях на предстоящем мероприятии MWC 2021 . Одним из устройств, которые могут вскоре стать официальными, может стать телефон начального уровня Nokia 1.4.

Смартфон Nokia 1.4 будет иметь 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+. Устройство будет оснащено неуказанным четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,3 ГГц и батареей емкостью 4000 мАч. Смартфон будет работать под управлением Android 10 Go edition с 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Для фотографии Nokia 1.4 будет использовать 5-мегапиксельную переднюю камеру и светодиодную вспышку с 8-мегапиксельной + 2-мегапиксельной двойной камерой на задней панели.

Смартфон оснащен другими функциями, такими как датчик внешней освещенности, датчик приближения, акселерометр, слот для карт памяти microSD, сканер отпечатков пальцев, 4G LTE, 2,4 ГГц Wi-Fi. , Bluetooth 4.2, microUSB 2.0 и аудиоразъем 3,5 мм. Ожидается, что Nokia 1.4 будет стоить 121 долларов США.