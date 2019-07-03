Спецификации нового Samsung Galaxy Tab A 8

Новый планшет Galaxy Tab A 8 будет оснащен четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 429 низкого уровня с частотой 2 ГГц в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ расширяемой памяти. Как следует из названия, планшет оснащен 8-дюймовым ЖК-дисплеем с форматным соотношением 16:10. На задней панели также есть 8-мегапиксельная камера и 2-мегапиксельная селфи-камера на передней панели, котораям немного разочаровывает, даже если она является стандартом для планшетов начального уровня.

Хорошая новость заключается в том, что планшет будет иметь поддержку 4G LTE, 3,5-мм аудиопорт и массивный аккумулятор емкостью 5 100 мАч. Новинка будет доступна для покупки в серебристо-сером и черном цветах по объявленной цене. Samsung представит новый планшет в ближайшие дни.