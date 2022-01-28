Speedlink выпускает беспроводную игровую мышь IMPERIOR

Компания Speedlink объявила о выпуске беспроводной игровой мыши IMPERIOR.

Speedlink IMPERIOR имеет многоцветную подсветку, оптический датчик PMW3325 с настраиваемым разрешением до: 10000 dpi, частоту опроса 1000 Гц. Мышь оснащена 7-ю программируемыми кнопками. Настроить подсветку, режимы подсветки и разрешение сенсора можно с помощью отдельных переключателей. Модель обеспечивает радиус действия до 10 метров. Вес Speedlink IMPERIOR составляет 122 грамма. Кроме того, мышь имеет интеллектуальный режим энергосбережения, благодаря встроенной литиевой батареи.

Беспроводная игровая мышь Speedlink IMPERIOR доступна по цене 49,99 евро.

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