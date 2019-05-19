Spotify представила свое первое аппаратное устройство Car Thing с голосовым управлением

2019-05-19, Автор - Anna; Продукт - Spotify Car Thing; [147]
Spotify собирается начать публичное тестирование своего первого аппаратного обеспечения - интеллектуального помощника Car Thing. Оно разработано с целью помочь Spotify «узнать больше о том, как люди слушают музыку и подкасты». В рамках теста некоторые пользователи Premium получат устройство бесплатно.

Car Thing подключается к прикуривателю и синхронизируется со смартфоном через Bluetooth. Пользователи смогут управлять плейлистами и подкастами своих смартфонов на дороге в полной безопасности только с помощью голосовых команд.

Устройство оснащено небольшим круглым экраном, на котором отображается название песни, и несколько кнопок для включения плейлистов. В настоящее время основное внимание Spotify уделяется «становлению звуковой платформой номер один в мире», а не созданию ориентированного на потребителя аппаратного обеспечения. Но если приглашенные пользователи останутся довольными Spotify Car Thing, не исключено, что компания решит выпустить конечный коммерческий продукт.

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