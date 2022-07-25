Стабильная версия Android 12 доступна на realme 9 5G SE

Бренд смартфонов realme выпустил стабильную версию операционной системы Android 12 с realme UI 3.0 для смартфона realme 9 5G SE. Также производитель объявил о программе открытого бета-тестирования Android 12 для владельцев realme 9 5G. Стабильная версия поставляется с версией прошивки RMX3461_11.A.11. Как и ожидалось, обновление будет выпускаться поэтапно, чтобы обеспечить стабильность обновления и убедиться, что в обновлении нет критических ошибок.

Производитель рекомендует сделать резервную копию своих личных данных прежде чем установить обновление во избежания ошибок или сбоев программы.