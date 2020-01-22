Стабильная версия EMUI 10 для Honor 10 и Honor View 10

Компания Huawei выпустила стабильную версию прошивки Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10 для смартфонов Honor 10 и Honor View 10.

Прошивка вышла с номером сборки 10.0.0.156(C00E156R1P4) и весит больше 4 ГБ. В Обновление добавили все основные нововведения операционной системы Android 10 и фирменной оболочки EMUI 10. Разработчики также добавили в обновление январский патч безопасности смартфона.

Также разработчики проработали над оптимизацией системы и над ошибками прошивки. Прошивку пока что получают только пользователи смартфонов в Китае, остальные получат чуть позже.