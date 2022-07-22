Стала известна цена Samsung Galaxy Z Flip4

Один из заслуживающих доверия инсайдеров раскрыл европейские цены на складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip4, официальная презентация которого состоится 10 августа. Итак, базовый вариант со 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 1080 евро, с 256 ГБ – 1160 евро, а за версию с 512 ГБ встроенной памяти попросят 1280 евро.

Что до технических характеристик, смартфону прочат флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймовый складной дисплей с частотой обновления 120 Гц, дополнительный 2,1-дюймовый sAMOLED-экран, основную камеру с главным модулем разрешением 12 Мп и батарею ёмкостью 3700 мАч.
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