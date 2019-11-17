Стала известна цена беспроводной мыши Xiaomi Wireless Mouse 2

Новая версия беспроводной мыши Xiaomi Wireless Mouse 2 стоит в Китае всего 59 юаней, что примерно равно 8 долларов. Модель наделена фотоэлектрическим датчиком с разрешением 1000 точек на дюйм, который обеспечивает точное позиционирование даже при быстром перемещении контроллера. Новинка подходит как левшам, так и правшам. Гаджет поставляется со съемной батареей, которую можно заменить, открыв верхнюю крышку. Также сообщается, что что ее хватает на год использования. Приобрести новинку можно в черном и белом цветовых исполнениях.