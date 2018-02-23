Стала известна цена гибридного планшета НР Envy x2

Стартовал приём предварительных заказов на 12,3-дюймовый гибридный планшет НР Envy x2 с разрешением 1920 * 1280 пикселей. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 835. Оснащение включает 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 128 Гбайт. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, камеры с 5- и 13-мегапиксельной матрицами, аудиосистему Bang & Olufsen, слот microSD, порт USB Type-C. В качестве ОС выступит Windows 10 S. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 22 часов. Подсоединяемая клавиатура позволяет использовать планшет в режиме ноутбука. Стоимость устройства НР Envy x2 составляет около 1000 долларов.