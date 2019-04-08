Стала известна цена и дата выхода Honor 20 и Honor 20 Pro

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Honor 20 и Honor 20 Pro, которые, как утверждается, могут представить уже 25 апреля. Младшей модели прочат 6,1-дюймовый OLED-дисплей с каплевидным вырезом и подэкранным дактилоскопом, а Honor 20 Pro получит экран большей диагонали. В качестве аппаратной основы будет использоваться чипсет Kirin 980, ёмкость АКБ составит 3650 мАч.

Также сообщается о быстрой зарядке мощностью 22,5 Вт, фронтальной камере на 32 Мп, основной камере с модулями разрешением 48, 20 (широкоугольный объектив) и 8 Мп телеобъектив с трехкратным оптическим зумом). Honor 20 Pro будет отличаться основной камерой с четырьмя датчиками, среди которых будет и сенсор 40-Мп Sony IMX600, как в Huawei P30 Pro. Honor 20 в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить в Китае 445 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти обойдется в $505, а за вариант c 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти придется выложить 565 долларов.