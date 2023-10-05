Стала известна цена планшета OnePlus Pad Go

Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал опубликовал рекламный постер, посвященный еще не представленному планшету OnePlus Pad Go. В нем утверждается, что в Индии за новинку попросят 215 долларов. Правда, это с учетом неназванной скидки от банка. При этом, бонусом предзаказа станет чехол Folio. Так или иначе, OnePlus Pad Go будет весьма доступным устройством.

По предварительным данным, планшет оснастят 11,35-дюймовым дисплеем с разрешением 2,4К, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт и однокристальной системой MediaTek Helio G99. Официальная презентация OnePlus Pad Go состоится уже завтра, а розничные продажи стартуют 20 октября.
Стала известна цена планшета OnePlus Pad Go…
Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал опубликовал рекламный постер, посвященный еще не представленному планш…
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