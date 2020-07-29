Стала известна цена планшета Samsung Galaxy Tab S7

Профильный ресурс Slashleaks раскрыл цены флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и S7+, выход которых ожидается уже 5 августа. Итак, Samsung Galaxy Tab S7 с Wi-Fi и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 681 евро, а за версию с LTE попросят 778 евро. Samsung Galaxy Tab S7+ с Wi-Fi и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 954 евро, а с LTE – в 1149 евро. Новый стилус S-Pen будет стоить 60 долларов.

По предварительным данным, оба планшета получат чипсет Snapdragon 865+, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 128/256 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, аккумуляторы на 7040 мАч и 10 090 мАч, поддержку быстрой зарядки на 45 Вт, порт USB-C, сдвоенную основную камеру на 13 и 5 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп и акустику из четырех излучателей AKG с поддержкой Dolby Atmos. Стандартная модель получит 11-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 кд/м2, а старшая Tab S7+ – 12,4-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 2800:1752 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 420 кд/м2.