Стала известна цена смартфона Google Pixel 9 Pro

Информатор TheGalox_ поделился подробностями о флагманском смартфоне Google Pixel 9 Pro, официальная презентация которого запланирована на 13 августа. Итак, аппарат оснастят фирменной однокристальной системой Tensor G4 четвертого поколения, модемом Exynos 5400 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 15, поддержкой спутниковой связи, 6,34-дюймовым OLED-экраном Samsung M14 с кадровой частотой 120 Гц, а также тройной тыльной камерой с главным, сверхширокоугольным и перископным модулями. Цена смартфона составит 1000 долларов. Правда, в какой именно конфигурации, источник не уточняет.