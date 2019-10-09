Стала известна цена смартфона OnePlus 7T Pro

Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился подробностями о цене флагманского смартфона OnePlus 7T Pro McLaren Edition, который будет представлен 15 октября вместе с OnePlus 7T Pro. Итак, версия с 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 849 евро, а вариант на 256 ГБ – 859 евро. Напомним, что OnePlus 7T Pro McLaren Edition прочат 6,67-дюймовый 2K-дисплей с частотой обновления 90 Гц, тройную тыльную камеру 3-кратным оптическим зумом и модулями на 48, 16 и 8 Мп, топовый процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, предустановленную ОС Android 10 и быструю зарядку мощностью 50 Вт.