Стала известна цена смартфона Xiaomi 15

В сети появились подробности о характеристиках и ценах на флагманские смартфоны Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, релиз которых ожидается грядущей осенью. Итак, старшей модели приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 5400 мАч, поддержки 120-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев, камеры с перископическим зум-объективом на базе сенсора OmniVision OV50K, 6,73-дюймового дисплея с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 12 или 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, а также защиты от воды и пыли согласно степени IP68.

Базовая модель будет отличаться 6,36-дюймовым экраном, батареей на 4900 мАч, 100-Вт и 50-Вт зарядками, а также более скромным набором модулей тыльной камеры. Xiaomi 15 обойдется от 630 долларов, а Mi 15 Pro – от 730 долларов.
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