Стала известна дата выхода и характеристики смартфона Samsung Galaxy M20

Компания Samsung планирует представить новую серию смартфонов Galaxy M в конце текущего месяца. Гаджет Galaxy M 20 получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек и соотношением сторон 19,5 : 9. В основе устройства ляжет чипсет Exynos 7904 и 4 Гбайт ОЗУ. Основная камера будет состоять из (12 + 5 Мп), а фронтальная получит 8 Мп. За питание аккумулятора будет отвечать батарея емкостью 5000 мА.ч. В качестве операционной системы выступит Android Pie 9.З. На нижней грани разместится 3.5-мм аудио-разъем, а на задней панели сканер отпечатков пальцев. Дебют аппарата состоится в Индии 28 января.