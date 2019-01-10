Стала известна дата выхода смартфона Samsung Galaxy S10

Известный искатель утечек Ice Univerce заявил о том, что флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 будут представлены 20 февраля в Сан-Франциско. Ранее предполагалось, что смартфон покажут на выставке Mobile World Congress 2019, которая стартует 25 февраля в Барселоне.

По слухам, Galaxy S10 Lite с плоским 5,8-дюймовым дисплеем и 128 ГБ памяти будет стоить 845 долларов, Samsung Galaxy S10 с изогнутым 6,1-дюймовым экраном и 128 ГБ памяти обойдется в 1010 долларов, а версия с 512 ГБ памяти – $1260. Наконец за Galaxy S10 Plus с изогнутым дисплеем на 6,4 дюйма и 128 ГБ памяти попросят 1135 долларов, а версия с 512 ГБ памяти будет стоить 1385 долларов. Максимальная версия с 1 ТБ встроенной памяти обойдется в $1765. Насколько эти данные соответствуют истине, узнаем уже скоро.