Стала известна российская цена Tecno Phantom V Flip

Отечественный ресурс Mobiltelefon раскрыл российскую цену на складной смартфон Tecno Phantom V Flip 5G, который был представлен несколько дней назад. Итак, новинка обойдется в 73300 рублей. Дата начала российских продаж пока не раскрывается.

Напомним, что Tecno Phantom V Flip характеризуется 1,32-дюймовым внешним AMOLED-экраном с разрешением 466:466 пикселей, 6,9-дюймовым складным AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2460 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп с возможностью управления жестами и голосовыми командами, 6-нм платформой MediaTek Dimensity 8050 5G, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и модемом 5G. В Европе за смартфон просят 700 евро.
Samsung Galaxy Z Fold5 оценен в 1800 долларов …
Компания Samsung представила складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold5, который оценен в 1800, 1920 и 2160…
Представлен компактный флагман ASUS ZenFone 10…
Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских смартфонов компактной моделью ZenFone 10, которая оценена…
Honor 90 официально представили по всему миру…
Через месяц после дебюта в Китае компания Honor запускает свой передовой смартфон Honor 90 уже на междуна…
Представлен смартфон Google Pixel Fold Hip Hop 50 …
Компания Google представила новую версию складного смартфона Pixel Fold, выход которой приурочен к 50-лет…
Представлен смартфон Realme 11x 5G…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 11x 5G, которая оценена в 181 и 193 долла…
iPhone SE 4 получит модем Apple 5G в 2025 году…
По информации известного инсайдера Минг-Чи Куо, iPhone SE 4 станет первым устройством компании Apple, кот…
Realme GT5 с 240-Вт зарядкой и 24 ГБ ОЗУ оценили в $540…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme GT5, которая появится в китайской продаже…
Google Pixel 8a не блещет производительностью …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Google Pixel…
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor