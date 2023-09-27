Стала известна российская цена Tecno Phantom V Flip

Отечественный ресурс Mobiltelefon раскрыл российскую цену на складной смартфон Tecno Phantom V Flip 5G, который был представлен несколько дней назад. Итак, новинка обойдется в 73300 рублей. Дата начала российских продаж пока не раскрывается.

Напомним, что Tecno Phantom V Flip характеризуется 1,32-дюймовым внешним AMOLED-экраном с разрешением 466:466 пикселей, 6,9-дюймовым складным AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2460 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп с возможностью управления жестами и голосовыми командами, 6-нм платформой MediaTek Dimensity 8050 5G, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и модемом 5G. В Европе за смартфон просят 700 евро.