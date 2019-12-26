Стала известна скорость загрузки Meizu 17 в сетях 5G

Недавно компания Meizu Technology объявила о том, что топовый смартфон Meizu 17 станет первой моделью на рынке с платформой Qualcomm Snapdragon 865. Выход устройства запланирован на весну 2020 года и, разумеется, будет поддерживать сотовые сети пятого поколения. По словам одного из боссов Meizu Ляна Дунмина, его компания выпустит аж четыре флагманских смартфона смартфона с поддержкой 5G в 2020 году. Максимальная скорость загрузки Meizu 17 составит 556 Мбит/с, скорость выгрузки 75,1 Мбит/с, а задержка – 20 мс.