Стала известна стоимость ПК-корпуса DeepCool Baronkase Liquid

Корпус DeepCool Baronkase Liquid со встроенной СЖО обойдётся в 140 долларов. Новинку оснастили многоканальной системой подсветки с ручным регулятором на передней панели. Сообщается о установке материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Внутри можно разместить два накопителя в формате 3,5 или 2,5 дюйма и ещё три 2,5-дюймовых устройства хранения данных. Предусмотрены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Аппарат имеет габариты: 423 * 215 * 470 мм. Предлагаться ПК-корпус DeepCool Baronkase Liquid будет в чёрном и белом вариантах цветового исполнения. Старт продаж новинки ожидается уже в январе.