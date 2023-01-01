Стала известна цена новой версии Honor 80 Pro

Стала известна цена новой версии смартфона Honor 80 Pro, которая отличается 6,67-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением Full HD+ вместо 6,78-дюймового изогнутого OLED-экрана с разрешением 1,5K. Новинка появится в китайской продаже 6 января по цене в 520 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, что на 30 долларов дешевле, чем оригинал. Смартфон также оснащается ОС Android 13 c фирменной оболочкой MagicOS 7.0, основной камерой с модулями разрешением 160 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, сдвоенной селфи-камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, массой 188 граммов и толщиной 7,8 мм.

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