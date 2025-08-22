Стали доступны блоки питания GAMEMAX GX-750 PRO и GX-1250 PRO

GAMEMAX представили блоки питания GX-750 PRO и GX-1250 PRO. Они стали в один ряд с ранее выпущенными GX-850 PRO и GX-1050 PRO, предлагая геймерам и творческим людям ещё больший выбор. Блоки питания серии GX PRO, разработанные в соответствии со стандартами ATX 3.1 и PCIe 5.1, оснащены встроенными 16-контактными разъемами 12V-2x6, оптимизированными для новейших видеокарт NVIDIA RTX и платформ от Intel и AMD.

GAMEMAX GX-750 PRO разработан специально для систем среднего и производительного класса, обеспечивая высокую мощность и бесшумную работу для геймеров, стремящихся к максимальной эффективности. GX-1250 PRO же предназначен для экстремальных геймеров и оверклокеров, которым требуется наилучшая стабильность работы энергоемких компонентов. Модели оснащены 135-мм бесшумными вентиляторами на гидродинамических подшипниках (FDB) с интеллектуальным контролем температуры, что обеспечивает бесшумную работу при низких и умеренных нагрузках, обороты увеличиваются лишь при высоких нагрузках для эффективного отведения тепла. В основе серии GX PRO лежит мощная одиночная шина с напряжением +12В, обеспечивающей стабильную подачу питания на видеокарту и процессор. Серия GAMEMAX GX PRO прошла сертификацию 80 PLUS Gold, что гарантирует энергоэффективность вплоть до 90%. Линейка также обладает рядом систем защит, среди которых OVP, UVP, OPP, OCP, SCP, OTP, сертификаты от CB, CE, FCC, TUV и не только.
