Стали известны цена и цветовые решения Sony Xperia XA3 Ultra

Sony Xperia XA3 Ultra будет представлена на выставке CES 2019. До события осталось менее двух недель, и новая утечка обнародовала ряд европейских подробностей запуска. Предстоящая итерация Sony обойдется в 519 евро на большинстве европейских рынков. Это представляет собой огромный скачок по сравнению с нынешним поколением Xperia XA2 Ultra, который стоил 449 евро при запуске.

Повышение цен связано с увеличением спецификаций. В частности, учитывая, что модель текущего поколения поставляется с Qualcomm Snapdragon 630 внутри, скорее всего, в новинке установлен чуть более мощный Snapdragon 660. Snapdragon 670, также является кандидатом. В любом случае, это должно сопровождаться 6 ГБ оперативной памяти и Android 9 Pie. Ожидается, что смартфон будет придерживаться большего 6,5-дюймового дисплея 18: 9, в сочетании с алюминиевой конструкцией, которая может похвастаться существенно отличающимся дизайном задней части. Xperia XA3 Ultra будет доступен в черном, золоте и серебре. Продажи начнутся в феврале вместе с выпуском Xperia XA3 и Xperia L3, которые также будут доступны в Европе.