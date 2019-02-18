Стали известны цены на смартфон Xiaomi Mi 9

В сети обнаружился постер из официальной презентации флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, которая состоится 20 февраля. Итак, версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 487 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти – 517 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти – 547 долларов и с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти (прозрачная версия) – 739 долларов. Что до специального издания Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, отличающегося 12 ГБ ОЗУ и четверной камерой, то ему слухи прочат ценник в 885 долларов.