Стали известны характеристики CHUWI UBook Pro

2019-09-23, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - CHUWI UBook Pro; [34]
CHUWI запускает краудфандинг для своего новейшего планшета 2-в-1 UBook Pro. После того, как предыдущий планшет UBook 2-в-1 получил высокую оценку пользователей, появление преемника в этой серии стало ожидаемым событием. В ответ на пожелание потребителей CHUWI решила представить полностью усовершенствованный UBook Pro. Новый продукт унаследует преимущества предыдущей модели и получит исправления его некоторых недостатков.

Портативный, но с бескомпромиссными характеристиками. Это самый мощный и универсальный 2-в-1 планшет из когда-либо созданных CHUWI.

Легкий портативный 2-в-1 планшет с классической U-образной подставкой

Согласно уже опубликованной информации, UBook Pro в простом и элегантном 9-мм корпусе весит всего 780 г (≈1.72 фунта), что позволяет легко переносить его в рюкзаке. Кроме того, UBook Pro, как и его предшественник, поддерживает магнитную док-клавиатуру.
U-образная подставка UBook Pro выглядит более легкой, прочной, гибкой и удобной в сравнении с цельнометаллической подставкой Surface Pro. Такая форма подставки сэкономила больше места для батареи, продлив тем самым срок ее службы, а также позволила поднять производительность устройства за счет улучшения охлаждения.
Качество и громкость звука более тонких динамиков, расположенных с двух сторон устройства, заметно выше, чем у обычных динамиков других планшетов.
Угол наклона U-образная подставки плавно регулируется до 145°, что позволяет использовать изделие в различных условиях, легко превращая его в ноутбук, рабочую станцию или планшет. Пользоваться UBook Pro одинаково удобно и эффективно и в помещении, и на открытом воздухе, на работе и дома.

12,3-дюймовый FHD IPS экран в формате 3:2 для большего обзора и комфорта

Благодаря 12,3-дюймовому FHD IPS экрану с полным ламинированием, UBook Pro обеспечивает яркое и живое изображение. Работа с фотографиями или просмотр видео на этом устройстве оставит самые наилучшие впечатления.
Стоит отметить, что система Windows активно поддерживает используемое в UBook Pro соотношение сторон экрана 3:2. Такое соотношение очень удобно для написания текста, просмотр веб-страниц, работы с кодом и т.п. Сенсорный экран также поддерживает стилус с 2024 уровнями чувствительности к нажатию, что поможет запечатлеть порывы творческого вдохновения или делать заметки во время работы.
Мощный Core™ m3-8100Y восьмого поколения Помимо красивого и элегантного внешнего вида, UBook Pro также обладает бескомпромиссной производительностью. Замена Intel Core M3-6y30 на новейший Intel Core M3-8100Y увеличивает общую производительность более чем на 50%. Двухъядерный четырехпоточный процессор, выполненный по самому передовому 14нм+ техпроцессу Intel, имеет максимальную частоту 3,4ГГц и позволит легко решать рутинные офисные задачи и даже выполнять некоторые несложные работы в Adobe.
Intel UHD Graphics 615 легко справляется с декодированием 4K видео, позволяет успешно редактировать видео и даже запускать тяжелые игры.

Набор полнофункциональных портов для любых потребностей

Как видно из опубликованных фотографий, UBook Pro оснащен множеством портов: 2*USB-A, 1*USB-C (говорят, что он полнофункциональный и поддерживает быструю зарядку PD), 1*Micro HDMI, 1*3,5мм аудио разъем, а также разъем питания, порт для док-клавиатуры в нижней части и картридер. Такого количества интерфейсов вполне достаточно для подключения периферийных устройств: внешний дисплей, устройства высокоскоростной передачи данных и портативная док-клавиатура.

Наличие множества портов в 2019 году выгодно отличает это устройство от продукции таких гигантов, как Apple и Microsoft. Такая стратегия конфигурирования продукта поучительна для всей отрасли.

UBook Pro доступен для предварительной продажи на официальном сайте CHUWI

Ожидается, что цена составит около 500 долларов и будет абсолютно конкурентоспособна по сравнению с ценами таких аналогов, как Surface Pro 6 и iPad Pro. В то же время, по словам представителя CHUWI, те, кто подписался на электронную рассылку, могут получить скидку 25%, что несомненно делает цену еще более привлекательной.
Перейдите по ссылке для детального ознакомления с предложением.
https://promotion.chuwi.com/chuwi-ubook-pro?l=prru

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