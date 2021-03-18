Стали известны характеристики Realme 8 Pro

В сети появилось видео с розничной упаковкой смартфона Realme 8 Pro, на которой указаны характеристики и цена устройства в Индии. Итак, аппарат будет стоить 275 долларов, а его официальная презентация состоится 24 марта.

Новинка оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тыльной с модулями разрешением 108, 8, 2 и 2 Мп, дактилоскопическим сенсором, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 720G, 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 50 Вт, а также модулями Bluetooth 5.0 и NFC.