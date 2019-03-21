Стали известны характеристики камеры Huawei P30 Pro

2019-03-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P30 Pro; [107]
Сетевые источники поделились характеристиками основной камеры флагманского смартфона Huawei P30 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, главный датчик получит характеризуется разрешение 40 Мп и фильтром Quad Bayer. Соседние пиксели в матрице 2х2 получат одинаковые цвета с раскладкой пикселей RYYB (красный, жёлтый, жёлтый, синий). Это сильно отличается от того, что мы видели в привычной RGB в большинстве смартфонов. Источник предполагает, что данная раскладка обеспечит невиданные ранее возможности для съёмки в условиях слабой освещённости с сохранением естественных цветов.

Также основная камера получит ультраширокоугольный 20 Мп модуль с углом обзора 120 градусов, перископный телефото модуль на 8 Мп с 7,8-кратным оптическим приближением и модуль ToF. Максимальная светочувствительность составит около 409 600 ISO.

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