Стали известны характеристики камеры Huawei P30 Pro

Сетевые источники поделились характеристиками основной камеры флагманского смартфона Huawei P30 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, главный датчик получит характеризуется разрешение 40 Мп и фильтром Quad Bayer. Соседние пиксели в матрице 2х2 получат одинаковые цвета с раскладкой пикселей RYYB (красный, жёлтый, жёлтый, синий). Это сильно отличается от того, что мы видели в привычной RGB в большинстве смартфонов. Источник предполагает, что данная раскладка обеспечит невиданные ранее возможности для съёмки в условиях слабой освещённости с сохранением естественных цветов.

Также основная камера получит ультраширокоугольный 20 Мп модуль с углом обзора 120 градусов, перископный телефото модуль на 8 Мп с 7,8-кратным оптическим приближением и модуль ToF. Максимальная светочувствительность составит около 409 600 ISO.