Стали известны характеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 7 Pro

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились характеристики потенциально хитового смартфона Redmi Note 7 Pro, официальный анонс которого состоится через пару дней. Итак, аппарат получит восьмиядерный чипсет с тактовой частотой 2 ГГц (скорее всего, Snapdragon 675), 6,3 дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, аккумулятор на 3900 мАч, сдвоенную основную камеру с 48-Мп датчиком изображения Sony IMX586 и дополнительным датчиком на 13 Мп, сканер отпечатков пальцев, ИК-порт и предустановленную ОС Android 9.0 Pie. Смартфон выйдет в версиях с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, а также 6/128 ГБ памяти. Доступные расцветки: черная, красная, синяя, розовая, зеленая, фиолетовая и серая.