Стали известны отличия Huawei P40 от P40 Pro

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт рассказал о том, чем будут отличаться друг от друга еще не представленные смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro. Во-первых, Huawei P40 Pro получит более продвинутую защиту от воды согласно степени IP68, в то время как младшую оснастят защитой от брызг и пыли согласно степени IP53. Во-вторых, в старшей модели будет сдвоенная фронтальная камера с инфракрасной времяпролетной камерой (IR-ToF), которая отсутствует в Huawei P40. Наконец, Huawei P40 получит обычный разговорный динамик, а в Huawei P40 Pro звук будет передаваться при помощи вибраций от экрана. Официальный дебют смартфонов запланирован на 26 марта.