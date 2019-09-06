Стандарты для 8K-телевизоров

К категории 8K TV будут относиться телевизоры с дисплеем,имеющим разрешение 7680×4320 точек. Кадровая частота может равняться 24, 30 или 60 FPS. Максимальная яркость таких телевизоров должна превышать 600 нит, что практически вдвое больше показателя существующих сейчас 4K-телевизоров. 8K-техника также должна оснащаться хотя бы одним разъемом HDMI 2.1. Не обязана быть забыта и поддержка кодека HEVC.

Альянс производителей планирует разработать набор тестов, с помощью которого будет осуществляться проверка 8K-телевизора на соответствие стандарту. Если устройство будет соответствовать сформулированным требованиям или даже превышать их, ему присвоят соответствующий логотип. Так производители телевизоров хотят ускорить популяризации видеотехнологии следующего поколения.