Старые смартфоны Google Pixel потеряют возможность совершать звонки

На прошлой неделе Google выпустила обновление программного обеспечения за июнь 2022 года для смартфонов Pixel — от 3a до 6 Pro — которое повысило уровень исправления безопасности Android на всех смартфонах, кроме Pixel 3a и 3a XL, до июня 2022 года. В обновлении также появились некоторые новые функции и исправления ошибок, и теперь Google сообщила, что она также включил роуминг VoLTE на этих устройствах для операторов США и других стран. В этом году операторы связи в США постепенно откажутся от сетей 3G, а это означает, что некоторые устройства, у которых нет роуминга VoLTE или VoLTE, не смогут совершать голосовые вызовы, поэтому для пользователей в Штатах важно перейти на устройства с поддержкой VoLTE. Обновление от июня 2022 года для Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a 5G, Pixel 6 и Pixel 6 Pro гарантирует, что его пользователи в США (и множестве других стран) не будут теряют услуги голосовых вызовов, если их оператор поддерживает роуминг VoLTE.

Google заявляет, что международные клиенты, находящиеся в роуминге в США с устройством, не поддерживающим роуминг VoLTE, также «потеряют возможности подключения и/или голосовых вызовов в затронутых сетях операторов связи в США». Следовательно, если вы путешествуете в США, лучше взять с собой устройство с поддержкой VoLTE и проверить, поддерживает ли ваш оператор роуминг VoLTE. И если у вас есть один из упомянутых выше смартфонов Pixel, установите на свое устройство обновление за июнь 2022 года, как только вы его получите.