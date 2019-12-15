Старт продаж цифрового пианино Roland со встроенным голосовым помощником Amazon Alexa

Начались продажи цифрового пианино Roland GO:PIANO, который был анонсирован около года назад по цене $500. Музыкальный инструмент оснащен 61 клавишей, голосовым помощником Alexa, Bluetooth с помощью которого можно соединять пианино со смартфоном.

Пианино включает в себя множество разных функций: выбор звуков, управление метрономом, изменение настроек. С помощью использования пианино как умной колонки, можно прослушивать подкасты, выпуски новостей, прогноз погоды и т.д. Также оно является портативным и весит 4 кг.