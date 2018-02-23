Стартовал предзаказ на ARM-планшет HP Envy x2 на базе Windows 10

2018-02-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - HP Envy x2; [99]
Компания HP начала прием предварительных заказов на свой первый Always Connected PC (всегда подключенный ПК) – гибридный планшет со съёмной клавиатурой HP Envy x2. Новинка интересна тем, что сочетает в себе ARM-процессор Qualcomm Snapdragon 835 и операционную систему Windows 10 S. Последнюю можно бесплатно обновить до Windows 10 Pro до 30 сентября 2018 года.

Планшет оснастили 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1280 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, поддержкой Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0, портом USB 3.1 Type-C, 3,5-мм разъёмом для наушников и слотом для карт nano-SIM с поддержкой 4G-сетей. Цена HP Envy x2 на Snapdragon 835 составляет 1000 долларов.

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