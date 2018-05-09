Стартовал прием пред-заказов на гаджет One Mix Yoga

В продажу выходит гибрид ноутбука и планшета One Mix Yoga стоимостью в 460 долларов. Девайс получил 7-дюймовым экраном с разрешением 1920 * 1200 точек. Собран аппарат на основе процессора Atom x5-Z8350 семейства Cherry Trail от Intel. Питание аккумулятора составляет емкость на 6500 мАч. Крышка вращается на 360 градусов, благодаря чему девайс можно использовать в различных режимах, в частности, в планшетном. В качестве ОС выступит Windows 10. Предусмотрены модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi, порты USB 3.0 Type-A, USB Type-C и HDMI.