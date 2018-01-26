Стартовал прием предзаказов на смарт-колонку Apple HomePod

Компания Apple дала старт приему предварительных заказов на смарт-колонку HomePod в США, Великобритании и Австралии. Начало розничных продаж в этих странах запланировано на 9 февраля 2018 года. Весной смарт-колонку выпустят во Франции и Германии. Рекомендованная розничная цена устройства в США составляет 349 долларов. Когда Apple HomePod выйдет в России и сколько будет стоить, пока не сообщается.

Напомним, что HomePod определяет, в какой части комнаты он расположен, и автоматически настраивает звук. Устройство получило сабвуфер и блок из семи направленных высокочастотных динамиков, а в качестве аппаратной платформы здесь используется процессор A8. Также отметим систему голосового управления из шести микрофонов и поддержку Siri.