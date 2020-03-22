Стартовали предварительные заказы на смартфон Redmi Note 9S

2020-03-22, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Redmi Note 9S; [261]
Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о том, что смартфон Redmi Note 9S, который официально анонсируют 26 марта, уже можно предзаказать во вьетнамских интернет-магазинах. Напомним, что новинка является глобальной версией ранее представленного смартфона Redmi Note 9 Pro. Аппарат характеризуется врезанной в дисплей фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720, батареей ёмкостью 5020 мАч и адаптером питания мощностью 18 Вт.


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