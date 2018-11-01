Стартовали продажи INOI 5i с поддержкой 4G

Компания INOI открыла продажи 4G-смартфона на Android 8 Go за 5990 рублей — INOI 5i. Экран смартфона с диагональю 5,5-дюймов покрыт надежным 2,5D стеклом со слегка закругленными гранями. Соотношение сторон дисплея 18:9, в сравнении с предыдущим форматом 16:9, позволило максимально расширить площадь экрана и сузить рамки. Превосходную цветопередачу обеспечивает яркая HD IPS матрица с разрешением 1280х640 точек. Корпус выполнен из мягкого soft-touch поликарбоната.

За быструю работу интерфейса отвечает 4-ядерный процессор MTK6739 с тактовой частотой 1300 МГц и чистый Android 8 Go. Объем оперативной памяти устройства 1Гб, встроенной - 8Гб с возможностью расширения до 128 Гб. Модель имеет два слота для SIM-карт и отдельный слот для карты памяти. Смартфон оснащен двойной камерой 8Мп со вспышкой и автофокусом, а также фронтальной — 5Мп. Объем съемного аккумулятора 2850 мАч. INOI 5i можно приобрести в официальном интернет-магазине inoi.com за 5990 рублей. Смартфон доступен в черном, красном, синем и золотом цветах.