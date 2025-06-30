Стартовали продажи OnePlus Pad 3 на Яндекс.Маркет

OnePlus запускает в продажу свой новый планшет Pad 3, представляющий собой глобальную адаптацию модели OnePlus Pad 2 Pro, ранее представленной в Китае. Планшет облачен в цельнометаллический корпус, толщина которого составляет всего 5,97 мм, а вес – 675 граммов. Визуальный контент отображается на крупном 13,2-дюймовом IPS-экране с высоким разрешением 3392 x 2400 пикселей и адаптивной частотой обновления от 30 до 144 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 900 нит. Аудиосистема включает в себя два комплекта среднечастотных динамиков и четыре высокочастотных твитера. Для фото- и видеосъемки предусмотрена основная камера на 13 мегапикселей и фронтальная камера на 8 мегапикселей.

В основе OnePlus Pad 3 лежит процессор Snapdragon 8 Elite. Конфигурации памяти включают 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Поддерживаются современные стандарты беспроводной связи, такие как Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и сети 5G. Аккумулятор емкостью 12 140 мА*ч поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, позволяющую полностью зарядить устройство за 90 минут. Планшет работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой OxygenOS 15.

Реализована поддержка OPlus Connect, упрощающая передачу файлов между планшетом и компьютерами Apple Mac или Windows. Пользователи Mac получают дополнительную возможность удаленного управления своим компьютером с планшета в пределах видимости. Производитель гарантирует три года обновлений операционной системы и шесть лет патчей безопасности.
  • Платформа Qualcomm Snapdragon 8 Elite
  • Экран 13.2’’ 3.4K 12bit 144 Гц
  • Батарея 12 140 мАч + до 80 Вт зарядка
  • Корпус из стали толщиной 5.97 мм
  • Мультиокно на три приложения
  • OnePlus AI: AI Translation, AI Summary, AI Writer, AI Sperk
  • Аксессуары: OnePlus Stylo 2 + OnePlus Smart Keyboard
Доставка со склада в России и гарантия. Представлен в двух версиях
  • OnePlus Pad 3, Global Version, 12GB+256GB
  • OnePlus Pad 3, Global Version, 16GB+512GB
OnePlus Pad 3 характеристики и цены
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