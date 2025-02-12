Стартовали продажи моющих пылесосов Trouver K30 и K30 Mix

У Trouver появились новые моющие пылесосы Trouver K30. Они обеспечивают высокое качество уборки: мощность всасывания до 250 Вт. Модель Trouver K30 Mix может заинтересовать тех, кто не хочет покупать и хранить несколько пылесосов для разных задач: разборная конструкция и множество дополнительных насадок превращают это устройство в поистине универсального помощника в борьбе за чистоту. Мощность всасывания имеет принципиальное значение для любого пылесоса. Trouver K30 получил новый двигатель, который позволяет достичь мощности всасывания до 18 000 Па.

Специальная конструкция Trouver K30 позволяет раскладывать пылесос при уборке на 180°, не опасаясь при этом, что вода из контейнера попадет в двигатель и выведет его из строя. В Trouver K30 валик вращается со скоростью 500 об/мин, за счет чего он активно оттирает даже сложные загрязнения. При этом владелец видит всю необходимую информацию на цветном дисплее корпуса. Здесь отображается количество загрязнений, режим работы, а также состояние аккумулятора. В новых Trouver K30 и Trouver K30 Mix воздух для сушки валика предварительно подогревается до 60 °С. После отжима валик просушивается теплым воздухом в течение получаса.