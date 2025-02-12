Стартовали продажи моющих пылесосов Trouver K30 и K30 Mix

Специальная конструкция Trouver K30 позволяет раскладывать пылесос при уборке на 180°, не опасаясь при этом, что вода из контейнера попадет в двигатель и выведет его из строя. В Trouver K30 валик вращается со скоростью 500 об/мин, за счет чего он активно оттирает даже сложные загрязнения. При этом владелец видит всю необходимую информацию на цветном дисплее корпуса. Здесь отображается количество загрязнений, режим работы, а также состояние аккумулятора. В новых Trouver K30 и Trouver K30 Mix воздух для сушки валика предварительно подогревается до 60 °С. После отжима валик просушивается теплым воздухом в течение получаса.