Стартовали продажи планшетного компьютера Xiaomi Mi Pad 4

В продажу вышел недорогой 8-дюймовый планшетный компьютер Xiaomi Mi Pad 4 с разрешением 1920 на 1200 точек. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 660 разработки Qualcomm. В тыльной части располагается 13-мегапиксельная камера на основе сенсора с максимальной диафрагмой f/2,0. Спереди установлена 5-мегапиксельная камера. Емкость аккумулятора равна 6000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой MIUI. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 5. Приобрести гаджет можно за 221 доллар.