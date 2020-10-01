Стартовали продажи смартфона Motorola edge + в России

Флагманский смартфон компании Motorola edge + эксклюзивно представлен в интернет-магазине МТС. Рекомендованная стоимость составляет 79990 рублей.

Motorola edge + оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865 с 12 Гб оперативной памяти. Производительность по сравнению с предыдущими устройствами возросла на 25-30%. Смартфон оснащен дисплеем Endless Edge размером 6,7 дюймов, который изогнут с обеих сторон. Устройство сертифицировано с HDR10+. Частота обновления экрана 90 Гц.

Пропорции смартфона Motorola edge + позволяют управлять всеми функциями одной рукой. Новинка получила самый громкие стереодинамики среди смартфонов. Система из трех камер с разрешением 108 Мп и технологией Quad Pixel позволит вам делать фото- и видеосъемки на уровне профессиональных фотоаппаратов. Камеры имеют оптическую и цифровую стабилизацию.

Motorola оснастила смартфон аккумулятором емкостью 5000 мАч с технологией беспроводной зарядки. С коробки смартфон работает на ОС Android 10. Смартфон представлен в цвете Серый гром.