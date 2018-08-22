Стартовые продажи Samsung Galaxy Note 9 опередили Galaxy S9

О слабых продажах флагманского смартфона Samsung Galaxy S9 не писал только ленивый, но в этот раз они упоминаются в положительном контексте. Компания Samsung Electronics объявила о том, что 21 августа отправила первые 200 тысяч смартфонов Galaxy Note 9 покупателям, оформившим предварительный заказ. Речь идет исключительно о домашнем южнокорейском рынке. Отмечается, что стартовые поставки Galaxy Note 9 сравнялись с Samsung Galaxy Note 8 и на 10% опередили Galaxy S9. Скорее всего, здесь учитываются стартовые продажи и Galaxy S9, и S9 Plus. Напомним, что начало официальных продаж смартфона в Южной Корее намечено на 24 августа, а в России – 30 августа.

Samsung Galaxy Note 9 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношение сторон 18,5:9 и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, чипсетами Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с беспроводной зарядкой, сканером отпечатков пальцев, защитой от влаги и пыли на уровне IP68, обновленным стилусом S Pen, а также операционной системой Android 8.1 Oreo. Цена смартфона в России составит 69 990 рублей за версию с 128 ГБ и 89 990 за 512 ГБ.