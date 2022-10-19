Starwind начала продажи доступного 4K телевизора на 58 дюймов с Алисой

В России в продажу поступила модель Starwind SW-LED58UG401. Ее отличительными качествами являются большой 4K-экран на 58 дюймов, поддержка голосового помощника Алиса и скромный ценник — 32 990 рублей.Встроенные стереодинамики на 16 Вт поддерживают Dolby Digital. Частота дисплея составляет стандартные 60 Гц, время отклика 8 мс. Телевизор работает на ОС Яндекс.ТВ. Внутри него доступно приложение «КиноПоиск» с огромным числом фильмов, сериалов и мультфильмов. Starwind SW-LED58UG401 можно также управлять с помощью голосовых команд благодаря встроенному ассистенту «Алиса». В телевизоре еще предусмотрен детский режим, позволяющий отфильтровать отображаемый контент возрастным ограничением.