SteelSeries Arctis 1 Wireless готова ко всему

В последнее время все игровые устройства стали беспроводными и пользователи уже не хотят себя как-то ограничивать проводами. Да и производители игровой периферии тоже радуют нас продвинутыми продуктами, которые за свои деньги выполняют все необходимые задачи. К примеру, вот в продажу поступила новая игровая гарнитура под названием SteelSeries Arctis 1 Wireless, которая позволяет подключаться и к компьютеру, и к консолям, и даже к смартфонам по беспроводной сети. Устройство выглядит крайне стильно и дорого, отлично передает звук и ваш голос по встроенному микрофону, плюс у вас всегда будет возможность взять всего одну гарнитуру сразу для всех устройств. Это даже выгодно в плане финансов, так как не нужно покупать несколько устройств.