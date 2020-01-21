SteelSeries Rival 3 создана для про-геймеров

На рынке игровой периферии очень много различных мышек и каждый сможет выбрать себе устройство по вкусу. Есть бюджетные модели, есть мышки с подсветкой и прочими бонусами, есть устройства для киберспорта. Вот для последней категории представили мышку SteelSeries Rival 3, которая оборудована совершенно новым уникальным датчиком TrueMove Core. Его главное преимущество в том, что датчик считывает движения один в один без разрывов, различных аномалий и искажений. То есть, если в шутере вы захотите передвинуть прицел на один пиксель влево, то эта мышка вам позволит сделать движение со стопроцентной точностью. Даже самые дорогие флагманские мышки на рынке не могут похвастаться такой точностью, да и остальные параметры продукта тоже радуют.