SteelSeries Stratus Duo для вашего смартфона и ПК

Официально представлен новый игровой контроллер SteelSeries Stratus Duo, который создавали специально для тех геймеров, которые играют и на ПК, и на смартфоне. Геймпад можно подключить к смартфону на операционной системе Android и играть в шутеры или гонки, например, с максимальным уровнем комфорта. Если же у вас есть еще и компьютер, то вы можете подключить по проводу геймпад к нему и тоже играть в любимые игры. Это действительно крутое приобретение, позволяющее существенно сэкономить деньги на приобретении игрового устройства и при этом получить действительно интересную реализацию. Будем надеяться, что вскоре гаджет появиться и у нас в стране, чтобы узнать его официальную цену для нашего региона. Пока что ее не называют.